Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет

Інформації про постраждалих наразі немає.

Губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що над регіоном ППО збила дві ракети.

“У Бєлгороді системою ППО було збито 2 ракети”, – заявив він.

За його словами, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, торік у вересні у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.

У березні біля Бєлгорода було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі. Віцепрем’єр України Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, зазначила, що в Бєлгороді сталася самовільна детонація боєприпасів.

У квітні повідомлялося, що на нафтобазі у Бєлгороді за 40 км від українського кордону горять 8 резервуарів.