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Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет

Інформації про постраждалих наразі немає.

Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Ілюстративне фото
Фото: Дніпро обласний

Губернатор російської Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив, що над регіоном ППО збила дві ракети. 

“У Бєлгороді системою ППО було збито 2 ракети”, – заявив він.

За його словами, інформації про постраждалих немає.

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Нагадаємо, торік у вересні у місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.

У березні біля Бєлгорода було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі. Віцепрем’єр України Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, зазначила, що в Бєлгороді сталася самовільна детонація боєприпасів. 

У квітні повідомлялося, що на нафтобазі у Бєлгороді за 40 км від українського кордону горять 8 резервуарів.

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