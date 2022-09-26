У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи, - соцмережі

У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерації, увечері 25 вересня пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Мешканці припускають, що звуки вибухів пролунали внаслідок детонації ракети, яку російські окупанти, ймовірно, намагалися запустити у бік України.
Очевидці пишуть, що схожа ситуація зі "самознищенням снаряда" сталася вже не перший раз.
Офіційно в РФ не коментували інфомарцію про вибухи.
Нагадаємо, ввечері 29 березня біля російського міста Бєлгород було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі. Віцепрем’єр України Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, зазначила, що в Бєлгороді сталася самовільна детонація боєприпасів. "Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни", – наголосила українська урядовиця.
1 квітня повідомлялося, що на нафтобазі у Бєлгороді за 40 км від українського кордону горять 8 резервуарів.