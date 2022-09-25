​США пригрозили Росії новими санкціями за псевдореферендуми та "катастрофічними наслідками" за ядерний удар по Україні

США попередили Росію про "катастрофічні наслідки" за ядерний удар по Україні та пригрозили додатковими санкціями за псевдореферендуми.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван, передає CNN.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь", - зазначив Салліван.

Щодо наслідків для РФ, яка визнає фейкові референдуми на тимчасово окупованих українських територіях, то радник американського президента зауважив, що відповідну заяву зробили минулої п'ятниці лідери країни Великої сімки, а в найближчі дні від США буде більше заяв.

"Вони (G7 - Ред.) повторили, що будуть наслідки, й уточнили, що вони включатимуть додаткові посиленні санкції, зокрема, санкції проти організацій та компаній за межами Росії, які підтримують російську воєнну машину або підтримують ці фальшиві референдуми чи зусилля Росії", - додав Салліван.

Радник президента США також сказав, що Штати готуються "на всі випадки життя".

"Ми хочемо закласти принцип, що будуть катастрофічні наслідки, а не вступати в риторичну гру "око за око"... Ми зробимо все необхідне, щоб стримати Росію від цього кроку. І якщо вона це зробить, ми відповімо рішуче", - зазначив Салліван.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США приватно повідомляли Росію про наслідки в разі застосування ядерної зброї. Американці підкреслили, що це не вперше Москва погрожує таким озброєнням за час повномасштабного вторгнення в Україну.

ЦРУ офіційно і публічно підтвердила, що не бачить ознак того, що Росія готує ядерний удар. Але деякі аналітики стурбовані тим, що РФ може використати так звану тактичну ядерну зброю через відсутність успіхів у війні.

Тим часом Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати погрозу ядерного удару, яку російський президент Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.