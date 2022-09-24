Президентка Меморіалу вручила їй саджанець груші Каллері, яка вціліла на території центру під час теракту.

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Меморіал 9/11, збудований на місці зруйнованого терористичною атакою 11 вересня 2001 року Всесвітнього торговельного центру.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Це відбулося у межах її візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президентка Меморіалу Еліс Грінівальд вручила Олені Зеленській символічний подарунок – дерево, що вижило. Це саджанець груші Каллері, яка вціліла на території центру під час теракту.

З 2013 року Меморіал дарує такі саджанці громадам, які пережили трагедії та вистояли. Раніше деревця отримали норвезькі громади Осло та Утея, грецьке місто Марафон і Багамські острови, спустошені ураганом.

“Сьогодні це Україна, яку спустошує російська орда. Україна, у деокупованих містах якої знаходять братські могили із сотнями закатованих. До дерева, що вижило, приходять американці, які втратили близьких у тому страшному теракті. У травні дерево підсвічували синьо-жовтими кольорами – на знак солідарності з народом України. Цю солідарність і підтримку я відчуваю протягом поїздки щомиті. І впевнена, що українське деревце пустить міцне коріння й зацвіте у звільненій країні”, – зазначила Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зустрілася у Нью-Йорку з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.