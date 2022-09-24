Київ та Барселона стали містами-побратимами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні дуже важлива співпраця на рівні міст, бо саме міста мають ключову роль у розвитку держав та поглибленні співпраці між ними. Столиця України розвиває співробітництво з європейськими містами. Залучає допомогу від партнерів, переконує їх в необхідності подальшої підтримки України. Бо ми повинні бути сильними разом! Ми вдячні нашим друзям, які допомагають. Барселона передавала Україні пожежні авто, гуманітарну допомогу, надала тимчасовий притулок українцям, які рятувалися від війни", - написав Кличко у фейсбуці.

Мер Барселони Ада Колоу зазначила, що її місто і надалі допомагатиме і підтримуватиме Київ та Україну.

Очільники міст також обговорили співпрацю в сферах громадського транспорту, екології, smart city та культури.

Кличко зазначив, що цими вихідними Барселона святкує Дні міста. А ваступного року містом-партнером у відзначенні дня народження Барселони буде Київ. На вулицях Барселони буде представлена українська культура, кухня, відбудуться заходи за участі митців із Києва.

Барселона стала сьомим європейським містом, з якими Київ підписав угоду про побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії.

Нагадаємо, раніше містами-побратимами української столиці також стали: Мадрид, Париж, Марсель, Ліон, Осло і Гамбург. Загалом у столиці України сьогодні 63 міста-побратима.