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​Боррель: Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут".

​Боррель: Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати загрози, які російський президент Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - загроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав Боррель.

Він наголосив, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни, за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Борель.

Нагадаємо, в середу, 21 вересня, Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Планують призвати 300 000 резервістів. Також президент країни-агресора пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Борель тоді назвав погрози президента РФ "серйозною ескалацією".

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