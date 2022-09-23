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У Латвії офіційно працюють більше 6,5 тисяч українців

Майже 200 громадян України зареєструвались як підприємці.

У Латвії офіційно працюють більше 6,5 тисяч українців
Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

Станом на 22 вересня у Латвії офіційно працюють 6 565 українців. Ще 181 громадянин України зареєстрував господарську діяльність.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на Службу державних доходів Латвії.

Найпопулярнішими галузями, де працюють українці, є наступні: ресторан і послуги мобільного кейтерингу (489); будівництво (287); роздрібна торгівля (286); готельний бізнес, здавання житла (284); робота у лікарнях (161); педагогічна сфера (143); вантажні перевезення (142); пасажирські авіаперевезення (102).

Водночас найбільш затребуваними є такі спеціальності: допоміжні робітники (463); кухарі та співробітники кухні (402); прибиральники (351); працівники майстерні (208); продавці роздрібного магазину (195); покоївки готелю (147); вчителі та вихователі (143); будівельники (133); офіціанти (127); водії вантажівки (105).

Найчастіше українці у Латвії реєстрували наступні види господарської діяльності: перукарські та косметичні послуги (87); поштова та кур'єрська діяльність (15); послуги з покращення фізичного здоров'я (8); лісогосподарська діяльність (7).

Зазначається, що частина українських біженців у Латвії продовжують віддалено працювати для українських роботодавців.

Нагадаємо, після набуття законом чинності припиняється можливість продовження посвідок на тимчасове проживання для громадян Росії та Білорусі, які отримали посвідку на проживання на основі зроблених інвестицій або придбання нерухомості в Латвії. 

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