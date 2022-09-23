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Бійці ЗСУ вперше збили ударний БПЛА іранського виробництва і знайшли його у морі

До того наші захисники неодноразово збивали іранські дрони-камікадзе.

Бійці ЗСУ вперше збили ударний БПЛА іранського виробництва і знайшли його у морі
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 23 вересня, зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Збитий БПЛА призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Він здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. 

Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік. Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км.

Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин, максимальну висоту польоту 5400 м. 

Нагадаємо, сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили шість дронів-камікадзе іранського виробництва.

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