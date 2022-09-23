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ЗСУ підірвали склад боєприпасів та ліквідували понад 110 окупантів на Херсонщині та в Запорізькій області

Підтвердилася інформація і про ураження трьох районів зосередження особового складу окупантів у Запорізькій та Херсонській областях.

ЗСУ підірвали склад боєприпасів та ліквідували понад 110 окупантів на Херсонщині та в Запорізькій області
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі підтвердили інформацію про знищення складу боєприпасів окупантів на Херсонщині.

За словами речника штабу Олександра Штупуна, склад уразили боєприпасів в районі населеного пункту Борозенське.

Також українські захисники вдарили по трьох районах зосередження особового складу рашистів у Запорізькій та Херсонській областях.

"Втрати російських окупантів складають до 110 осіб загиблими та понад 120 осіб пораненими", - зазначив Штупун.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні проти України близько 56060 військових.

Напередодні українські захисники вдарили про складах боєприпасів РФ в П’ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції “Зоопарк” в Крутому Яру.

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