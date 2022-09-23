ДСНС завершила тестування системи оповіщення. Наступні повідомлення будуть тільки в разі реальної загрози

ДСНС сьогодні завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast, під час якої на мобільні телефони українців приходили повідомлення зі звуковим сигналом.

У пресслужбі ДСНС заявили, що така система є світовим досвідом інформування населення про загрози для їхнього життя.

"Минулого року впровадження цієї системи нам оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи, але завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку “Телас”, виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів, завдяки підтримці МВС, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та багатьом нашим партнерам для країни ми реалізовуємо цей проєкт на безкоштовній основі", – запевнили в службі.

Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.

Початок тестування системи відбувся 7 вересня. Продовжується робота над тим, щоб власники простих кнопкових телефонів також отримували такі оповіщення.