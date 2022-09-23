Над Дніпропетровською областю збили два ворожі БпЛА

Про потерпілих не повідомляється.

Сили оборони збили над Дніпропетровською областю два ворожі безпілотники.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Наші захисники збили над областю два ворожі безпілотники", – написав він, зазначивши, що про це повідомили військові повітряного командування "Схід".

Тип БпЛА він не уточнив. Кількома годинами раніше росіяни атакували дронами-камікадзе Одеську область. Два апарати влучили в обʼєкт, один – збила ППО. Внаслідок влучання загинула мирна людина.

Для атаки на Одеську область окупанти використали закуплені в Ірану безпілотники.