Дерусифікація Сумщини: мають перейменувати 1030 вулиць, сіл, закладів освіти тощо, - Живицький

На Сумщині мають перейменувати 1030 об’єктів топоніміки та інших.

Про це повідомив у соцмережах керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Проаналізувавши найактуальніші питання, створили єдині методичні рекомендації щодо дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого, які отримає кожна громада Сумщини", - зазначив очільник області.

Він розповів, що перейменувати крім вулиць мають дев'ять сіл, а також заклади освіти. Наразі перейменовано вже 115 об'єктів.

"Лідирує Роменська громада, де нові українські назви отримали 72 об’єкта. Поряд з цим у 15 громадах і досі не визначились, як будуть змінювати російські та радянські назви. Глухівська громада подала всього одну пропозицію. Очевидно, що це не відповідає реаліям. Тростянецька громада звернулась за допомогою у визначенні треба чи не треба перейменовувати ряд об’єктів. Подібні запити надходять і з інших громад", - повідомив Живицький.

Він наголосив, що будуть перейменовувати заклади освіти в області.

"Однозначно, наші школи, коледжі, виші не повинні носити імена радянських діячів. Не може один з найкращих університетів області бути названим на честь сталініста та українофоба Макаренка. Вже надіслав відповідний лист до Міністерства освіти, щоби прибрати його ім’я з назви вишу", - підкреслив керівник ОВА.

Відредагують, зокрема, і назву Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою - з неї хочуть забрати російську "складову" "кадетський корпус".

"Роботи ще багато, але у новий рік плануємо увійти з рідними українськими назвами та іменами, без радянської спадщини і російських маркерів", - додав Живицький.

Нагадаємо, днями у Дніпрі вулицю Шмідта перейменували на честь Степана Бандери. Загалом міськрада сьогодні перейменувала 45 топонімів, назви яких були пов’язані їх Росією чи СРСР.

А в Києві вулицю Московську перейменували на вулицю Князів Острозьких.