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СБУ закликала українців передавати дані про організаторів псевдореферендуму

Аби відправити дані, достатньо лише відкрити вкладку у чат-боті.

СБУ закликала українців передавати дані про організаторів псевдореферендуму
Фото: CБУ

Співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендум на окупованих територіях, та про колаборантів, що допомагають ворогу. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Будь-яка інформація є важливою! Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо) на  t.me/stop_russian_war_bot. Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію", - йдеться у повідомленні. 

У СБУ заявили, що гарантують конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими. 

Нагадаємо, що учора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

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