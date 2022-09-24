СБУ закликала українців передавати дані про організаторів псевдореферендуму

Аби відправити дані, достатньо лише відкрити вкладку у чат-боті.

Співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендум на окупованих територіях, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Будь-яка інформація є важливою! Тож присилайте усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо) на t.me/stop_russian_war_bot. Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію", - йдеться у повідомленні.

У СБУ заявили, що гарантують конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими.

Нагадаємо, що учора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.