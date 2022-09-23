"У рашистів нема підтримки в Херсоні", - наголосили в русі опору "Жовта стрічка".

Росіяни завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні руху опору "Жовта стрічка" в Telegram.

Російська пропаганда поширила відео "масової участі" херсонців у псевдореферендумі. Це відео проаналізували волонтери руху опору.

"У рашистів нема підтримки в Херсоні. Дане відео активно поширено в російських телеграм каналах. Як бачите з режисерами в рашистів - все погано. Ми просканували обличчя людей в нашій програмі з розпізнавання облич і можемо поки сказати, що даних осіб завезли з ТОТ АР Крим та Ростовської області", - йдеться в повідомленні "Жовтої стрічки".

Нагадаємо, міський голова Енергодара закликав жителів тимчасово окупованих територій усіма способами ігнорувати сфальшований окупантами процес "голосування" на псевдореферендумах щодо незаконного приєднання до Росії.

На тимчасово захопленій території Луганської області окупанти влаштували псевдореферендум у квартирах і дворах. Людям пропонують голосувати за незаконне приєднання до Росії під наглядом озброєних військових.