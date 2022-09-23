Розслідування ООН підтвердило вчинення росіянами воєнних злочинів: "Ми були вражені великою кількістю страт"

Слідчі вивчали заяви про злочини у Київській, Харківській, Чернігівській і Сумській областях.

Слідчі від Організації Обʼєднаних Націй виявили докази вчинення воєнних злочинів російськими військовими в Україні. Про це сьогодні заявив Ерік Моуз – голова Слідчої комісії Ради ООН з прав людини, пише Deutsche Welle.

"На підставі зібраних доказів комісія дійшла висновку, що в Україні були воєнні злочини", – сказав він.

Комісія працювала з травня над розслідуванням заяв про воєнні злочини в Київській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі смерті в 16 містах і селищах", – сказав Ерік Моуз.

Слідчі спілкувалися зі 150 потерпілими і свідками злочинів та відвідали 27 населених пунктів, досліджували поховання, катівні та місця утримання полонених. Команда також досліджувала два повідомлення про неналежне поводження з окупантами з боку українських військових.

У доповіді комісії виділено декілька сфер, в яких дії російської армії були особливо жорстокими. Йдеться про невибіркові напади на цивільні райони, страти, катування, сексуальне і гендерне насильство.

Комісія повідомила, що "використання Росією вибухової зброї широкого радіусу дії в населених пунктах є джерелом величезної шкоди та страждань для мирного населення" і що низка атак "була здійснена без розрізнення між цивільними та комбатантами", зокрема із застосування "касетних боєприпасів або реактивних систем залпового вогню та авіаударів по населених пунктах".

У заяві цитуються 16 міст і населених пунктів, де тривають розслідування щодо страт, з достовірними твердженнями щодо багатьох інших випадків.

Були послідовні свідчення про жорстоке поводження та тортури від потерпілих. Деяких із них росіяни вивезли на свою територію і там утримували тижнями. Повідомляється, що деякі жертви зникли.

Голова комісії Моуз також сказав, що вони знайшли докази невстановленої кількості російських солдатів, які скоїли злочини сексуального або гендерного насильства. Вік їхніх жертв коливався від чотирьох до 82 років.

"Комісія задокументувала випадки, коли дітей ґвалтували, катували та незаконно ув’язнювали", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, за попередніми даними, російська армія вчинила в Україні близько 40 000 воєнних злочинів. Масштаби катувань і знищення мирних мешканців зʼясовуються здебільшого після деокупації.