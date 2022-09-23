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Причетних до фейкових референдумів чекає кримінальне переслідування, – Мінреінтеграції

Жоден з колаборантів не уникне відповідальності.

Причетних до фейкових референдумів чекає кримінальне переслідування, – Мінреінтеграції
Фото: Рух Жовта стрічка у Telegram

Силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції мають повну інформацією щодо організаторів і виконавців проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило у Telegram.

"Стосовно усіх вказаних осіб буде введено санкції. Також буде ініційовано їх кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати, арештовано рухоме та нерухоме майно", – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві звернулися до колаборантів з попередженням:

  • жоден із вас не уникне кримінальної відповідальності;
  • жоден із вас більше не зможе відвідати своїх родичів і близьких на підконтрольній Україні території;
  • жоден із вас не зможе отримувати пенсійні й інші соціальні виплати;
  • жоден із вас не зможе використовувати власні активи на підконтрольній Україні території.

 

За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

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