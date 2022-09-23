Німеччина передала Україні шість самохідних установок Gepard, – Міноборони ФРН

Загалом Україна вже отримала від ФРН близько 30 установок Gepard.

Німеччина надала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Німеччини.

Згідно з документом, в Україну було передано близько 6000 патронів та 3000 снарядів "натівського" калібру 155 мм (1000 сигнальних та 2000 димових).

В Україну найближчим часом буде відправлене таке озброєння:

чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом;

дві РСЗВ MARS II з боєзапасом;

50 бронемашин Dingo;

"зимовий пакет" (термобілизна, електрогенератори, намети і харчування).

Нагадаємо, Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo.