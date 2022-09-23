Німеччина передала Україні шість самохідних установок Gepard, – Міноборони ФРН

Німеччина надала Україні шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них.
Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Німеччини.
Згідно з документом, в Україну було передано близько 6000 патронів та 3000 снарядів "натівського" калібру 155 мм (1000 сигнальних та 2000 димових).
В Україну найближчим часом буде відправлене таке озброєння:
- чотири САУ Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом;
- дві РСЗВ MARS II з боєзапасом;
- 50 бронемашин Dingo;
- "зимовий пакет" (термобілизна, електрогенератори, намети і харчування).
Нагадаємо, Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo.