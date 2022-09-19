Німеччина передала Україні РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo, на черзі - чотири САУ Panzerhaubitze 2000

"Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність та суверенітет", - наголосили в Міноборони ФРН.

Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo.

Про це йдеться у повідомленні німецького Міністерства оборони у Twitter.

"Ми виконуємо свої обіцянки! Ще дві ракетні системи Mars II та 50 Dingo доставлені в Україну... Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність та суверенітет", - наголосили у відомстві.

Згодом у міністерстві заявили, що на черзі - доставка в Україну ще чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та комплекту боєприпасів.

Це вже буде 22 САУ, які Німеччина передала разом із Нідерландами нашій державі.

Нагадаємо, днями уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155. Щоправда, Київ зможе їх отримати не раніше 2025 року.

Після тривалих перемовин уряди Німеччини та Греції узгодили схему для передачі в Україну 40 БМП-1 радянського виробництва.