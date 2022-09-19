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Американська військова база в Сирії зазнала ракетної атаки

США стверджують, що особовий склад і обладнання ушоджень не зазнали. 

Американська військова база в Сирії зазнала ракетної атаки
Green Village (ілюстративне фото)
Фото: NRDT.com

Центральне командування США повідомило про ракетний удар по базі американських військових у сирійському Грін-Вілліджі. Ракети не вразили особовий склад та обладнання, пише Reuters.

В неділю три 107-мм ракети впали на території бази, а четверта була знайдена в точці запуску приблизно в пʼяти кілометрах від неї. 

Центральне командування веде розслідування цієї атаки. 

База Грін-Віллідж уже зазнавала ракетної атаки минулого місяця на тлі спалаху протистояння між американськими військовими та підтримуваними Іраном бойовиками. Тоді був легко поранений один американський військовий. 

Сили США вперше були розгорнуті в Сирії за часів президентства Барака Обами. Кампанія боротьби з ІДІЛ була розгорнута спільно з курдською групою Сирійських демократичних сил. В Сирії перебувають близько 900 американських військових. 

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