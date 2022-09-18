МЗС Румунії засудило заяви ексміністра про "поділ території України"

Міністерство запевнило, що категорично відкидає позицію свого ексочільника.

Міністерство закордонних справ Румунії вважає неприпустимими заяви ексміністра Андрія Марги щодо агресивної війни Росії проти України та її наслідків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві румунського міністерства, яку цитують ЗМІ цієї країни.

"Ці заяви перебувають у кричущій суперечності з офіційною позицією Румунії щодо незаконної, необґрунтованої та неспровокованої агресії Росії проти України, а також з основними принципами міжнародного права, що регулюють сьогодні міжнародні відносини", - заявило МЗС Румунії.

Міністерство запевнило, що "категорично відкидає" позицію Марги, який приймає, заохочує та пропагує злісні наративи, що поширюються Росією.

"МЗС знову заявляє про свою тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею.

Раніше очільник МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що Євросоюз у відносинах з Росією має позбутися будь-якої залежності від Москви.