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Іспанська армія навчатиме ЗСУ користуватися танками та зенітними батареями

Перша група військових прибуде на заняття на початку наступного тижня.

Іспанська армія навчатиме ЗСУ користуватися танками та зенітними батареями
Літак з військовою допомогою від Іспанії
Фото: Пресслужба прем’єр-міністра Іспанії

Іспанська армія навчатиме українських військових використанню танків, артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на іспанське видання Infodefensa.

"Перша група з приблизно 20 солдатів прибуде до Іспанії на початку наступного тижня і пройде підготовку щодо поводження з бойовими танками, боєприпасами польової артилерії великого калібру, наприклад, наданими Іспанією, і зенітними батареями", - йдеться у повідомленні.

Навчання українських солдатів проходитиме на найбільшому в Європі тренувальному таборі Сан-Грегоріо під Сарагосою.

"Міністерство оборони підтвердило цього четверга початок навчальної місії на території Іспанії для військовослужбовців ЗСУ", - пише видання.

Українські військові мають прибути до Іспанії літаком ВПС Іспанії, який вилетить до Польщі, щоб забрати їх.

Курс навчання триватиме приблизно місяць.

Зазначається, що навчання також дозволить українським військовим краще зрозуміти процедури використання, а також умови зберігання та транспортування артилерійських боєприпасів, які постачає Іспанія. За два тижні Міноборони країни п'ятьма рейсами відправило партію з 1 тис. повних пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів і розпочало доставку зимового обмундирування та спорядження.

Нагадаємо, 8 вересня Іспанія відправила в Україну п'ятий транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

Крім того, у відповідь на терміновий запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов, з Іспанії вже виїхало 20 причепів із матеріалами, десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі.

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