Ненсі Пелосі прилетіла до Вірменії

Вона зустрінеться з прем'єр-міністром та іншими високопосадовцями.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Єревану.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Візит триватиме до 19 вересня. За цей час Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних Зборів країни Аленом Симоняном та іншими високопосадовцями. Про це повідомили в американському посольстві в Єревані.

Пелосі стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію після оголошення незалежності.

"Візит делегації Конгресу до Вірменії є потужним символом твердої прихильності США до мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказу", - сказала вона напередодні.

Візит Пелосі відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, яке почалося в ніч на 13 вересня.

Нагадаємо, на початку серпня делегація Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Це спричинило загострення відносин з Китаєм, який вважає Тайвань своєю територією. Докладніше про те, як Китай реагував на візит Пелосі, читайте в матеріалі LB.ua. "Гра у Тайвань".