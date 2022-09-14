У Нагірному Карабасі відновилися обстріли. Вірменія заявила про загиблих цивільних

Крім того, з її боку загинули 49 військових, з боку Азербайджану – 50.

У Нагірному Карабасі 14 вересня відновилися обстріли між вірменською та азербайджанською сторонами. Спікер парламенту Вірменії у письмовому зверненні до закордонних партнерів заявив, що жертви є не лише серед їхніх військових, а й серед мирних, пише Радіо Азатутюн.

Конкретних даних щодо цивільних жертв немає. Учора премʼєр Нікол Пашинян говорив, що з вірменського боку загинули 49 військових.

Вірменія стверджує, що Азербайджан веде обстріли у напрямках декількох населених пунктів із застосуванням безпілотників і мінометів, а також цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру.

"Азербайджанські збройні сили не припиняють спроб наступу", – йдеться у зверненні спікера Національних зборів Вірменії.

Вчора Вірменія звернулася по допомогу до Організації договору колективної безпеки, а також безпосередньо до РФ і ООН. ОДКБ вирішила надіслати у регіон місію під керівництвом генерального секретаря Станіслава Зася.

Інтенсивні бої в Нагірному Карабасі раптово відновилися уночі 13 вересня. Вірменія заявила про 49 загиблих солдатів, Азербайджан – про 50 своїх. Є поранені серед цивільних. Станом на 9 ранку 13 вересня було досягнуто угоди про припинення обстрілів.

Баку заявив, що застосував силу через "провокації", якими Єреван нібито прагне зірвати мирний процес. Вірменія відкидає це.

За повідомленням вірменської сторони, обстріл її позицій вівся в напрямках Сотки, Варденіса, Гориса, Капана, Артаніша, Ішханасара, Джермука та прилеглих сіл.

На початку серпня цього року між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 3 серпня було здійснено "терористично-диверсійну операцію проти підрозділів азербайджанської армії", унаслідок якої загинув їхній військовий.

У МЗС Вірменії заявили, що саме Азербайджан порушив угоду про припинення вогню, яка діяла з листопада 2020 року. У 2021-му між країнами теж були зіткнення, але не такі масштабні.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994-му після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. У 2020 році активні бої почалися 27 вересня. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Загострення завершилося підписанням мирної угоди між Вірменією, Азербайджаном і Росією, однак її не сприйняли у Вірменії – люди вийшли на масові протести, увірвались у парламент і побили його очільника.