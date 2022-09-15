Голова ВООЗ про завершення пандемії коронавірусу: ми ще не там, але кінець видно

Смертність від COVID-19 минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року.

Світ ніколи ще не був у кращому становищі, аби покласти край пандемії коронавірус.

Про це заявив у середу голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус, пише Reuters.

Це його найоптимістичніший погляд на багаторічну кризу охорони здоров’я. “Ми ще не там. Але кінець видно”, – заявив він журналістам на віртуальній пресконференції.

Вірус, що з'явився в Китаї наприкінці 2019 року, забрав життя майже 6,5 мільйонів людей і заразив 606 мільйонів людей.

Хвороба сколихнула світову економіку і перевантажила системи охорони здоров'я.

Вакцинація допомогла зупинити смертність та госпіталізацію, а штам омікрон, що з'явився наприкінці минулого року, викликає менш тяжке захворювання. Агентство ООН повідомило, що смертність від COVID-19 минулого тижня була найнижчою з березня 2020 року.

Водночас він знову закликав країни зберігати пильність і порівняв пандемію з марафонським забігом. “Зараз настав час бігти старанніше і переконатися, що ми перетинаємо межу і отримуємо винагороди за всю нашу важку роботу”, – сказав Гебреїсус.

Країни повинні ретельно переглянути свою політику та посилити її проти COVID-19 і майбутніх вірусів, сказав Тедрос. Він також закликав країни вакцинувати 100% своїх груп високого ризику та продовжувати тестування на вірус.

ВООЗ заявила, що країни повинні підтримувати достатні запаси медичного обладнання та медичних працівників. “Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу у всьому світі, спричинені різними підваріантами омікрону або навіть іншими штамами”, – сказала старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхов.

Цього літа від ковіду померло понад 1 мільйон людей, тому пандемія залишається надзвичайною ситуацією в усьому світі та в більшості країн.

“Літня хвиля COVID-19, спричинена Omicron BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами”, – сказав представник Європейської комісії.

На наступній зустрічі експертів ВООЗ у жовтні вирішать, чи пандемія все ще є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила про міжнародний надзвичайний стан через коронавірус у січні 2020 року, а про пандемію COVID-19 – через три місяці.

З 5 по 11 вересня в Україні зафіксували 23 864 випадки інфікування коронавірусом. Госпіталізувати довелося 4 734 людини. Померли від ускладнень 70 пацієнтів. Для порівняння: за попередній тиждень виявили 16 155 нових випадків, зокрема 44 людини померли.