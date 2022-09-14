“Україну вперше в історії обрано до Виконавчої ради – керівного органу ВООЗ”.

На сесії Європейського комітету ВООЗ у середу, 14 вересня, голову МОЗ України Віктора Ляшка обрано до складу Виконавчої ради ВООЗ.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України в Ізраїлі.

Згідно з повідомленням, першого заступника МОЗ Олександра Комаріду обрано до складу Постійного комітету Європейського комітету ВООЗ.

"Слід зазначити, що Україну вперше в історії обрано до Виконавчої ради – керівного органу ВООЗ, що є визнанням внеску нашої держави у діяльність цієї міжнародної організації", – йдеться в повідомленні.

На регіональній сесії ВООЗ були присутні міністри охорони здоров’я та профільні представники з 53 країн.

Під час сесії ВООЗ обговорювалися такі проблеми: покращення доступу до ліків, розширення можливостей через провадження цифрових технологій у сферу охорони здоров’я; зміцнення здоров'я через поведінкові та культурні знання.

Окремо представники країн обговорили питання, пов'язані із впливом на систему охорони здоров'я України війни з Росією.

Нагадаємо, ВООЗ передала Україні 11 автомобілів екстреної медичної допомоги.