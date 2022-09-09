Працівники Укрзалізниці пройшли тренінг з психологічної підтримки

Тренінг був створений за допомогою іноземних фахівців.

24 працівники пасажирської вертикалі Укрзалізниці пройшли тренінг “Навички психологічної підтримки та самодопомоги”.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Зокрема, залізничники отримали від фахівців знання стосовно принципів взаємодії з людьми, що зазнали впливу травматичної події, дізнались, які існують правила надання першої психологічної допомоги. Залізничники також ознайомились із протоколом надання першої психологічної допомоги MAACE, протоколами самодопомоги та отримали інші рекомендації щодо взаємодії з людьми, які зазнали впливу психотравмуючих подій”, - йдеться у повідомленні.

Тренінг потрібен працівникам залізниці, оскільки під час роботи вони часто стикаються із людьми, які знаходяться в стані гострого стресу та потребують термінової допомоги.

Оскільки наразі в Україні триває війна, кількість українців, яким потрібна психологічна підтримка, продовжує збільшуватись. Відповідно, залізничники мають володіти інструментами для вирішення всіх питань, які можуть виникнути в пасажирів.

Зазначається, що тренінг відбувся в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Програма має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів.

Як раніше повідомлялось, перші 50 працівників українських вокзалів пройшли навчальний курс домедичної допомоги. Серед іншого, інструктори Червоного Хреста України навчали, як використовувати дефібрилятори.