В регіони України відправились перші реанімобілі, придбані через United24

Перші 18 карет швидкої допомоги типу С, закуплені в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської через United24, поїдуть у п’ять областей України.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Реанімобілі відправились у Сумську, Харківську, Миколаївську, Чернігівську та Рівненську області.

“Автівки обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень”, - йдеться у повідомленні.

Станом на 2 вересня зібрана сума складає 6,46 млн доларів. Долучитися до збору можна за посиланням https://u24.gov.ua/uk.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) передала українській стороні 11 автомобілів екстреної медичної допомоги.