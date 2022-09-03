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В регіони України відправились перші реанімобілі, придбані через United24

Збір коштів на автомобілі швидкої допомоги триває. 

В регіони України відправились перші реанімобілі, придбані через United24
Фото: United24

Перші 18 карет швидкої допомоги типу С, закуплені в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської через United24, поїдуть у п’ять областей України.  

Про це повідомила пресслужба МОЗ

Реанімобілі відправились у Сумську, Харківську, Миколаївську, Чернігівську та Рівненську області. 

“Автівки обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень”, - йдеться у повідомленні. 

Станом на 2 вересня зібрана сума складає 6,46 млн доларів. Долучитися до збору можна за посиланням https://u24.gov.ua/uk

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) передала українській стороні 11 автомобілів екстреної медичної допомоги.

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