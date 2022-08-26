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Українські аптеки з листопада почнуть відпускати наркотичні лікарські засоби за е-рецептом, – МОЗ

Також передбачається перехідний період для медичних закладів.

Українські аптеки з листопада почнуть відпускати наркотичні лікарські засоби за е-рецептом, – МОЗ
Фото: Depositphotos/SashaKhalabuzar

З листопада цього року аптеки в Україні почнуть відпускати наркотичні лікарські засоби за е-рецептом.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Щоб аптека, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, могла відпускати такі препарати за е-рецептом, вона повинна обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ (електронній системі охорони здоров’я).

Для медичних закладів теж передбачили перехідний період. Лікарі закладів, які підключені до ЕСОЗ, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. Якщо ж установа до ЕСОЗ не підключена – відпускатимуть за паперовими рецептами з використанням спеціальних рецептурних бланків форми №3.

"Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених рецептом", – розповіли в МОЗ.

Це вже другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. За інформацією міністерства, наступним кроком стане впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати. Його очікують у 2023 році.

Нагадаємо, із серпня українці почали отримувати електронні рецепти для придбання антибіотиків. Так МОЗ хоче взятися за розв'язання проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.

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