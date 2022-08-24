У Києві зросла кількість хворих на коронавірус: КМДА просить носити маски

Також збільшилась кількість киян з важкими формами COVID-19, які потребують госпіталізації.

За останній тиждень у столиці стрімко зросла кількість хворих на COVID-19. З 8 до 14 серпня було зафіксовано 316 випадків коронавірусу, з 15 до 21 серпня кількість хворих збільшилася до 956.

Про це повідомляє сайт Київміськдержадміністрації.

У КМДА закликали мешканців столиці згадати про епідемічну безпеку.

"Насправді ситуація виглядає достатньо тривожною. Я б рекомендувала повернутися до носіння масок та знову покласти у сумки та кишені дезінфектанти для рук. Крім того, обов’язково дотримуватися правила: захворів – сиди вдома, звертатися до лікаря у разі найменших проявів недуги", – зазначила директорка Департаменту Валентина Гінзбург.

У Київміськдержадміністрації наголошують, що зросла і кількість киян із важкими формами COVID-19, зокрема тих, хто потребує кисню та опиняється в палатах інтенсивної терапії.

Чиновники нагадують, що окрім масок врятувати Київ від чергового спалаху коронавірусу може вакцинація. Наразі усі українці можуть зробити два щеплення та третю бустерну дозу вакцини.

Також в Україні нещодавно дозволили робити другу бустерну дозу окремим категоріям населення, зокрема людям віком від 60 років та тим, хто має хронічні хвороби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус.