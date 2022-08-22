​КМДА попередила про погіршення якості повітря в Києві

Погіршення якості повітря через збільшення гранично допустимої концентрації пилу спостерігають нині в Києві.

Про це повідомили в управлінні екології та природних ресурсів міськдержадміністрації.

"На лівому березі вміст зважених часток складає 392 мкг/м3, на правому – 339 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3). Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено. Радіаційний фон перебуває в межах норми", - зазначили в управлінні.

За інформацією КМДА, джерело утворення пилу розташоване за територіальними межами міста.

Щоб поліпшити ситуацію зі станом повітря жителям порадили зачинити вдома вікна, не виходити без необхідності на вулицю, пити багато води, а якщо в приміщенні є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, влада Києва закликала жителів цього тижня бути особливо пильними, дотримуватися заходів безпеки, а за сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття. Також в місті та області до 25 серпня заборонили масові заходи.