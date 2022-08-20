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Завдяки збору коштів через United24 закупили 57 реанімобілів, - МОЗ

Ініціативу зі збору коштів на реанімобілі започаткувала перша леді Олена Зеленська.

Завдяки збору коштів через United24 закупили 57 реанімобілів, - МОЗ
Фото: United24

ДП “Медичні закупівлі України” закупило вже 57 автомобілів швидкої медичної допомоги типу С. Вартість закупки склала 138,631 млн гривень, гроші на них були зібрані через платформу United24.  

Про це повідомила пресслужба МОЗ. 

Придбані автомобілі будуть передані у Донецьку, Харківську, Сумську, Миколаївську, Запорізьку, Рівненську, Одеську, Чернігівську області. 

Реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. 

Нагадаємо, амбасадор національної платформи United24 Андрій Шевченко відвідав Дніпропетровську область, для котрої за кошти United24 були придбані 7 апаратів штучної вентиляції легень

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