Великобританія допомагатиме Україні відновлювати систему охорони здоров’я

Великобританія долучиться до реалізації Плану відновлення системи охорони здоров’я України.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко повідомив після зустрічі з командою британського Міністерства закордонних справ.

За час війни Україна вже отримала значну гуманітарну допомогу від британців. Зокрема, до нашої держави надійшло близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги, десятки тонн критично важливих ліків та медичного обладнання.

Наразі МОЗ фіналізує проєкт Плану відновлення системи охорони здоров'я, який безпосередньо визначатиме чіткі кроки відбудови медичної інфраструктури та механізми, як до цього процесу можуть долучитися міжнародні партнери.

Окрім участі у процесі відновлення сфери охорони здоровʼя, фахівці з Великобританії також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації. За словами представників британського відомства, країна планує надавати технічну та експертну підтримку українським реабілітаційним центрам.