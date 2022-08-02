У Києві триває перевірка безпечності та якості реалізації харчових продуктів тваринного і рослинного походження.

З 29 червня в Києві було перевірено 1074 об’єкти, які торгують продуктами харчування.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

“Складено 360 протоколів, із яких 267 - фахівцями ГУ ДПСС в м. Києві, їх буде передано до суду (відповідно до ст. 166 п. 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У 23 випадках працівники поліції вилучили обладнання за ст. 164 Кодексу”, - повідомили в Держпродспоживслужбі .

Як уточнюється, перевірялось дотримання законодавства про харчові продукти, зокрема щодо безпечності та якості торгівлі.

Серед основних виявлених порушень:

не утримання потужності в чистоті та належному стані;

відсутність захисту від будь-якого забруднення, зокрема від шкідників та гризунів;

відсутність засобів для підтримання належної особистої гігієни;

поверхні (включно з поверхнею обладнання), що контактують з харчовими продуктами, не відповідають основним вимогам: утримання в непошкодженому стані, легко чистяться та дезінфікуються, зроблені з гладких, нержавіючих, нетоксичних, придатних до миття матеріалів;

немає забезпечення гарячою та/або холодною питною водою в необхідній кількості;

відсутність належних засобів для гігієнічного зберігання небезпечних та/або неїстівних речовин і відходів (рідких або твердих), а також засобів для їхнього зберігання та подальшого поводження та/або відповідного договору щодо їхньої утилізації (знищення);

відсутність належних засобів для підтримання температури, необхідної для зберігання харчових продуктів, та її контролю;

не забезпечено розміщення харчових продуктів таким чином, щоб максимально знизити ризик їхнього забруднення.

Фото: Держпродспоживслужба

Фото: Держпродспоживслужба

Фото: Держпродспоживслужба

Як раніше повідомлялось, співробітники СБУ оголосили підозри майже всьому найвищому керівництву Держпродспоживслужби.