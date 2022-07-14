СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби

Посадовці підозрюються в організації схеми з фіктивною фірмою, яка мала перемагати в тендерах.

Співробітники Служби безпеки України оголосили підозри майже всьому найвищому керівництву Держпродспоживслужби.

Їм інкримінують протиправну схему зі створенням підконтрольного підприємства, яке протягом поточного року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн гривень із бюджету. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

В ДБР уточнили, що керівництво Держпродспоживслужби вигадало оборудку з фіктивною закупівлею програмного забезпечення, аби привласнити собі кошти. Для цього вони організували тендер на створення програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія.

"Завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам – уже повідомлено про підозри. Серед них – двоє чиновників категорії «А», що належить до вищого корпусу державної служби в Україні", – заазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) отримали:

в.о. голови Держпродспоживслужби;

заступник голови Держпродспоживслужби;

директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

в.о. директора одного з державних підприємств;

керівник приватної компанії.

За даними слідства, посадовці також хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.

Через цю структуру чиновники планувати освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. Вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину.

"Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. З метою отримання вказаних коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету", – зазначили в СБУ.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури ця компанія запропоновала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець "надав" Держпродспоживслужбі "готовий реєстр" уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2 313 000 грн. Однак перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби нема бази даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило збитки державі у розмірі 2 313 000 грн.

З лютого 2022 року тимчасовим в.о. голови Держпродспоживслужби уряд призначив Анатолія Вовнюка. До цього він працював заступником голови Держпродспоживслужби з питань цифрового розвитку.