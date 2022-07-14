​У Дніпрі запрацював центр надання допомоги переселенцям з Лисичанська

У діяльності центру допомоги братимуть участь представники різних структур.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що працівники центру надання допомоги для початку з’ясовують потреби громадян з допомогою телефонів “гарячих ліній” та опитують відвідувачів.

У центрі жителі Лисичанська можуть отримати гуманітарну допомогу. Також поновлюється надання окремих видів адміністративних та державних електронних послуг, первинної правової допомоги. Надається допомога у вирішенні соціальних питань та питань, пов’язаних з медичним обслуговуванням.

У закладі громадяни можуть скористатися комп'ютером з доступом до Інтернету.

Нагадаємо, 7 липня російським військам вдалося встановити контроль над Лисичанськом.