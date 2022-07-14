Головне за ніч. Четвер, 14 липня

Вибухи у Миколаєві, удари по Краматорську, бомбардування Зміїного та кремлівські "добробати".

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини на Донеччині.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 липня – у новині.

Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню", - повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського. Бойові дії тривають.

У Миколаєві вночі 14 липня пролунали потужні вибухи. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Станом на 9:04 було відомо, що ракети вдарили по центру міста, зокрема по готелю "Миколаїв".

За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, російські війська випустили девʼять ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

"Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Детальна інформація уточнюється", – написав він.

Ворог завдав удару по промислових обʼєктах Донеччини, на Херсонщині фіксують збільшення техніки росіян. Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Харків вчора ввечері знову зазнав ракетних ударів, пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Детальніше – в нашій новині.

Уранці 14 липня російська армія здійснила авіаракетні удари по промзоні Краматорська.

"Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста. Небезпека не минула, перебувайте в укритті!" – близько 7:30 повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що ворог бив по місту й вчора вранці. Одна ракета влучила в промзону, друга – в лісосмугу.

Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Бомби впали в море біля острову.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Як йдеться в Указі Президента №495/2022 від 12 липня, цю посаду обійняв Олександр Дубровін. Він замінить Сергія Левченка, якого Зеленський звільнив Указом №494/2022.

Газове ембарго не увійде до сьомого пакета антиросійських санкцій ЄС, оскільки надто багато країн-членів не можуть досить швидко пристосуватися до змін, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, санкції, підготовку яких завершує виконавча влада ЄС, мають заборонити імпорт золота, розширити список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до Росії, та персональні обмеження.

Європейська комісія мала би представити пакет вже найближчими днями, і держави-члени можуть схвалити його одразу після цього, сказав чеський прем’єр.

Кремль, ймовірно, замість оголошення часткової або повної мобілізації наказав російським регіонам формувати для участі у війни в Україні "добровольчі батальйони".

Якщо кожен суб'єкт федерації створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб, до кінця серпня до добровольчих батальйонів можуть увійти близько 34 тисяч нових військовослужбовців, підрахували в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські ЗМІ повідомляли, що регіональні чиновники вербують чоловіків до 50 років (або 60 для окремих військових спеціальностей) на шість місяців і пропонують місячну зарплату від 220 до 350 тисяч рублів (приблизно від 3750 до 6000 доларів).

Медіа окупантів вже підтвердили створення або розгортання добровольчих батальйонів у Курську, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Чувашії, Чечні, Республіці Татарстан, Московській, Пермській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях. У Тюменській області оголосили 7 липня про створення добровольчих загонів.

До другого туру конкурсу на посаду прем’єр-міністра Великобританії, наступника Бориса Джонсона, вийшли шестеро консерваторів.

Найбільшу підтримку отримав колишній міністр фінансів, 42-річний Ріші Сунак (88 голосів). У трійці лідерів також Пенні Мордонт (колишня міністерка оборони, 67 голосів) і Ліз Трасс (очільниця МЗС, 50 голосів).

Нагадаємо, в результаті відбору має залишитися два претенденти, за яких консерватори (менше 200 000 членів партії) голосуватимуть поштою. Ім’я переможця оголосять 5 вересня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!