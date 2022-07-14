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У РФ формують “добровольчі батальйони”, до яких може увійти майже 34 тисяч військових, – ISW

Їх створять замість оголошення часткової або повної мобілізації.

У РФ формують “добровольчі батальйони”, до яких може увійти майже 34 тисяч військових, – ISW
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Кремль, ймовірно, наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі у війни в Україні замість оголошення часткової або повної мобілізації.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Російський військовий кореспондент і мілблогер Максим Фомін заявив, що в Росії розпочалася “добровольча мобілізація”, коли кожен регіон має сформувати хоча б один добровольчий батальйон”, – йдеться у повідомленні.

Термін “добровольча мобілізація”, ймовірно, передбачає, що Москва наказала регіонам, включно з окупованим Кримом, набирати та фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів, а не посилатися на “буквальну мобілізацію”.

До кінця серпня до добровольчих батальйонів можуть увійти близько 34 тисяч нових військовослужбовців, якщо кожен суб'єкт федерації створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

“Деякі російські звіти та документи свідчать про те, що Кремль прагне завербувати приблизно 400 солдатів на батальйон, які пройдуть місяць навчання перед тим, як відправитися в Україну”, – додали в ISW.

Російські ЗМІ повідомляли, що регіональні чиновники вербують чоловіків до 50 років (або 60 для окремих військових спеціальностей) на шість місяців і пропонують місячну зарплату від 220 до 350 тисяч рублів (приблизно від 3750 до 6000 доларів).

Медіа окупантів вже підтвердили створення або розгортання добровольчих батальйонів у Курську, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Чувашії, Чечні, Республіці Татарстан, Московській, Пермській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях. Офіційні особи Тюменської області оголосили 7 липня про створення добровольчих загонів (не батальйону).

Нагадаємо, раніше у ГУР Міноборони України повідомили, що Росія використовує різні способи рекрутування на війну з Україною. Серед них – приватні військові компанії та “патріотичні батальйони”.

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