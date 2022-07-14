Монастирський прогнозує збільшення звернень громадян до правоохоронців

Кількість правопорушень зменшилася на 10% у порівнянні з аналогічним показником 2021 року.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прогнозує збільшення протягом наступних місяців звернень громадян до правоохоронців, повідомила пресслужба МВС.

“На початку широкомасштабної збройної агресії ми спостерігали зниження кількості злочинів та звернень до поліції, яких зменшилося в 1.5 рази, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Проте, ми розуміємо, що це пов’язано з великою кількістю переміщених осіб”, – сказав очільник МВС.

Також він зазначив, що протягом наступних місяцях очікується збільшення звернень, адже щодня все більше громадян повертається у свої домівки.

“Маємо 97 тис. правопорушень, що на 10% менше порівнюючи з аналогічним показником 2021 року”, – сказав Монастирський.

Міністр також нагадав, що станом на сьогодні поліція зафіксувала їх понад 20 тисяч воєнних злочинів.

За його словами, безпекова ситуація на дорогах також змінилася: майже утричі менше, ніж минулого року.

Нагадаємо, правоохоронні органи посилюють заходи щодо запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп біля кордонів з Білоруссю та поблизу лінії фронту.