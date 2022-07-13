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Знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці, - Хлань

Українські захисники продовжують проводити демілітаризацію окупантів.

Знову детонують склади боєкомплектів і снарядів рашистів в Новій Каховці, - Хлань
Фото: Скріншот з відео

У Новій Каховці Херсонської області українська армія ліквідувала черговий російський склад з боєприпасами.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань

“За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі”, - написав Сергій Хлань.

На його думку, знову влучно по складу загарбників спрацювали HIMARS.

Як раніше повідомлялось, окупанти втратили у Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Також окупанти втратили 50 машин з пальним.

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