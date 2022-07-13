У Новій Каховці Херсонської області українська армія ліквідувала черговий російський склад з боєприпасами.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі”, - написав Сергій Хлань.

На його думку, знову влучно по складу загарбників спрацювали HIMARS.

Як раніше повідомлялось, окупанти втратили у Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню. Також окупанти втратили 50 машин з пальним.