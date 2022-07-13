Українські захисники знищили два “Урагана” окупантів

Бійці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищили два РСЗВ “Ураган” росіян.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“Саме такими реактивними системами залпового вогню "Ураган" орки обстрілюють Миколаїв та область”, - повідомили в пресслужбі.

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Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб.