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Агент РФ, який готував теракти на Одещині, отримав вирок суду

Викритий СБУ агент готував на Одещині серію терактів. 

Агент РФ, який готував теракти на Одещині, отримав вирок суду
Фото: Одеська обласна прокуратура

Агент російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області, згідно із вироком суду першої інстанції отримав вісім років позбавлення волі. 

Про це повідомила пресслужба СБУ. 

“У ході слідства встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної Придністровської молдовської республіки”, - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області. Для цього він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Наступними об’єктами, де затриманий хотів провести теракти, мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські спецслужби хотіли показати наявність на території Одеського регіону “проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв”. 

Нагадаємо, російські військові не припиняють запускати ракети по Одеській області. Окупанти застосовують у тому числі протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити місця дислокації підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ.

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