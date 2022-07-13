Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО

Російські військові не припиняють запускати ракети по Одеській області. Застосовують у тому числі протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити місця дислокації підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону UArazom речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, командуванню Сил оборони відомо, які саме об'єкти відшукують росіяни, тож забезпечується їх надійне маскування.

“Російські загарбники все частіше випускають ракети по Одеській області, завдаючи ударів по житлових будівлях та спорудах інфраструктури. Намагаються також промацати місця дислокації об’єктів нашої оборони, сформовані з початку повномасштабного вторгнення. Приміром, 12 липня задіяли для пусків протирадіолокаційних ракет типу Х-31 винищувачі Су-30. Проте не досягли цілей – жодна з ракет не долетіла до меж Одещини”, – розповів Братчук.

Він додав, що останнім часом сили ППО та інші підрозділи ЗСУ отримали новітню техніку для відбиття атак противника. Разом з тим, воїни невпинно підвищують боєготовність.

“Імовірність повторних ракетних ударів залишається дуже високою. Як з борту винищувачів, так і двох надводних кораблів і двох ракетоносних субмарин, що сумарно споряджені 24 оперативно-тактичними ракетами. І обстріли відбуваються буквально щодня”, – сказав Братчук.

Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Імовірно, ракету типу "Калібр" запустили з акваторії Чорного моря. Зруйнована будівля свиноферми, людських втрат немає.