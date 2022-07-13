​У Маріуполі окупанти збили свій безпілотник

Російські військові збили власний безпілотник у тимчасово захопленому Маріуполі.

Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“На ділянці між Лівобережним районом та Калиновкою вночі окупанти збили власний безпілотник. З переляку і для приховування власного страху і виправдання поширюють плітки про збиту “Точку У”, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що страх у російських військових викликає формування складів боєкомплектів в Кальміуському районі та відстані менш ніж 100 км від лінії фронту на північний схід в напрямку Вугледару.

“HIMARS (високомобільна американська ракетна артилерійська система – ред.) не дає спокою навіть там, де окупанти вважають глибокий тил. І це абсолютно справедливе побоювання”, – сказав радник мера.

Нагадаємо, для відбудування Маріуполя знадобиться 10 років і 14 млрд доларів.