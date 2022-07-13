ДБР заперечує знищення важливих для розслідування матеріалів резонансних справ і відкрило провадження за публікацію даних про це

У Бюро стверджують, що знищені папери не вплинуть на якість і повноту розслідування.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через поширення інформації щодо знищення співробітниками Бюро матеріалів резонансних кримінальних справ, зокрема про розгін Майдану, "вугільну справу" та щодо "Харківських угод".

У ДБР стверджують, що під час війни "деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави". На їхній погляд, це робиться для дискредитації Бюро, розбалансування всієї правоохоронної системи та виведення з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність.

У Бюро вважають, що розповсюджена інформація може містити ознаки кримінального правопорушення, тому слідчі відкрили провадження за ч. 2 343 КК України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

"ДБР наголошує, що всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні та важливі: щодо підписання «Харківських угод», розгону Майдану, «вугільна справа» та інші, розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни", – запевнили в Бюро.

ДБР додало, що на початку гарячої фази війни Росії проти України, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації, щодо яких були відповідні законодавчі вимоги.

"Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає", – пояснили в ДБР.

Працівники Бюро запевнили, що ці дії жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень.

"Звинувачення Бюро у, нібито, безпідставному знищенні важливих матеріалів, які ускладнюють подальше розслідування резонансних справ – не відповідає дійсності", – підкреслили в ДБР.

Нагадаємо, у липні журналісти УП оприлюднили новину про те, що ДБР у перші дні повномасштабної війни могло знищити деякі важливі матеріали проваджень. Вони послались на отриману від джерел у ДБР довідку з переліком можливих знищених матеріалів.