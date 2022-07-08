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ДБР оголосило підозру російському олігарху Чуркіну

Справа стосується Львівського автобусного заводу, яким він володів. 

ДБР оголосило підозру російському олігарху Чуркіну
Ігор Чуркін
Фото: Ліга Бізнес

Державне бюро розслідувань підозрює російського олігарха у намаганні обманом зберегти майно свого підприємства у Львові. Йдеться про Ігоря Чуркіна – до недавна – власника підприємства ТОВ "Львівські автобусні заводи".

За даними слідства, він витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі. Про це повідомили в пресслужбі ДБР

"Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком", – зазначили в бюро. 

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб банку у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Ця заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно.

"Громадянину росії та керівнику підприємства-боржника повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині)", – додали в бюро.

Санкція статті 383 КК України передбачає позбавлення волі строком до 5 років. 

Збанкрутілий Львівський автобусний завод було через борги 5 липня цього року.

У інтервʼю для LB.ua директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник говорив, що росіяни почали цілеспрямовано знищувати підприємства в ключових галузях економіки України ще до початку повномасштабного вторгнення. Як приклад він навів і Львівський автобусний завод, який колись був найбільшим виробником. 

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