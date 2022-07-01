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Росіяни почали нищити підприємства в Україні ще до початку великої війни, - директор БЕБ

Вадим Мельник стверджує, що ті, хто шкодив Україні й знищував стратегічно важливі підприємства, будуть покарані

Росіяни почали нищити підприємства в Україні ще до початку великої війни, - директор БЕБ
Фото: Макс Требухов

Росіяни почали цілеспрямовано знищувати підприємства в ключових галузях економіки України ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю для "LB Live" повідомив директор Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Вадим Мельник.

"Їх діяльність (великого бізнесу РФ, російських олігархів, - LB.ua) здебільшого, як свідчить наш аналіз, була спрямована, знаєте, навіть, на знищення підприємств у відповідних галузях економіки", - сказав він.

Директор Бюро додав, що російські підприємці здобували права на ці підприємства у цілком законний спосіб, як інвестори. Але грошей у розвиток не вкладали, підприємства доводили до банкрутства і, таким чином, знищували.

Серед прикладів він навів Львівський автобусний завод. Директор БЕБ також згадав "одне з великих підприємств нафто-паливної галузі", де, станом на 2020 рік, накопичили 4 млрд грн боргів. При цьому підприємство мало повернення податку на додану вартість, однак ці кошти, після отримання, виводили з України. 

Вадим Мельник уточнив, що БЕБ, серед іншого, робить аналіз діяльності росіян у нафтогазовидобуванні, гірничовидобувних галузях, сфері телекомікаційних послуг, банківсько-фінансовій сфері, агросекторі.

Директор Бюро стверджує, що жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства, не уникне покарання.

"Ми ставимо питання притягнення до відповідальності тих осіб, які ще до війни почали з нами війну на економічному фронті...Ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", - зазначає він.

Нагадаємо, з початку великої війни РФ порти України БЕБ забезпечило арешт активів та майна Росії і її громадян на суму понад 30 млрд грн.

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