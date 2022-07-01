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Citigroup хоче продати свої банківські активи в Росії

Тривають перемовини з місцевими компаніями.

Citigroup хоче продати свої банківські активи в Росії
Фото: EPA/UPG

Citigoup Inc. веде активні перемовини з приватними російськими компаніями щодо продажу своїх банківських продуктів для споживачів та комерційних клієнтів. Серед потенційних покупців - "Експобанк" та страхова компанія Reso-Garantia, повідомляє Financial Times.

Причиною всьому - вторгнення до України, і економічні санкції, накладені на Росію країнами світу. Саме вони можуть перешкодити коректному виходу компанії з російського ринку. А отже, інвестори наполягають на тому, аби продати локальні підрозділи.

«Ми продаємо нашу комерційну банківську франшизу і наших споживачів на місцях, і нині ведемо активний діалог з цього приводу», - заявила CEO Citigroup Inc. Джейн Фрейзер в інтерв’ю Bloomberg Television на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Беверлі-Гіллз.

Водночас Фрейзер зауважила, що компанія на разі не може повністю залишити російський ринок, адже супроводжує світові великі корпорації, допомагаючи їм згортати діяльність у країні.

"Ми припинили пошук нових клієнтів, тобто однозначно скорочуємо нашу присутність. Водночас ми на кшталт капітана, який покидає потопаюче судно останнім. Оскільки маємо зобов'язання перед нашими теперішніми клієнтами і мусимо допомогти їм залишити цей ринок" - зауважила Джейн Фрейзер.

Citigroup Inc. - американська транснаціональна банківська і фінансова корпорація. До неї серед інших компаній входить і Citibank, який має представництва у 36 країнах світу та входить до десятки найбільших банків за рейтингом британського журналу The Banker.

Раніше повідомлялось, що французька компанія Thales припинила співпрацю з Росією. Також про свій відхід з російського ринку заявили компанії Henkel, концерн Stellantis, та багато інших.

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