Українська влада розглядає можливість реструктуризації державного боргу, – Bloomberg

Українська влада розглядає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки існує ризик вичерпання джерел фінансування в умовах війни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Зараз розглядаються кілька сценаріїв, рішення має бути схвалено не раніше кінця літа.

Згідно з розрахунками Bloomberg, Україна має час як мінімум до 1 вересня, коли її чекає погашення боргу та виплата відсотків у розмірі 1,4 мільярда доларів.

“Київські політики щосили намагаються зберегти бюджет, у той час як Збройні сили країни відбивають російське вторгнення, яке зруйнувало міста, зупинило ключовий національний експорт зерна і призвело до переміщення понад 10 мільйонів людей”, – зазначає видання.

Міжнародний валютний фонд зі свого боку пропонує консультації та аналіз фінансового та боргового становища України. Представник фонду відмовився коментувати можливість реструктуризації боргу.

Міністерство фінансів України також відмовилося від коментарів.

Відповідно до інформації джерел, одним із варіантів, який розглядає Україна, є так зване отримання згоди – запит від емітента про схвалення власника облігацій змін до умов випущених цінних паперів. Ще одна опція передбачає використання заморожених активів Росії як застави, хоча впевненості у юридичній життєздатності такої ідеї немає.

Переговори підкреслюють прагнення українського уряду залишатися у добрих відносинах з глобальними інвесторами, зокрема, мати можливість фінансувати відновлення країни після війни. Для емітентів відсутність платежів за міжнародними облігаціями може означати втрату доступу до глобальних боргових ринків на роки.

“Реструктуризація облігацій України, як спосіб зниження її боргового навантаження, допоможе гарантувати, що фінансування від основних союзників у галузі оборони та гуманітарної допомоги не буде спрямоване на погашення боргу власникам облігацій”, – зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, на початку березня МВФ затвердив екстрений кредит для України у розмірі 1,4 мільярда доларів, скасувавши існуючу резервну угоду країни з фондом. У його межах Україні залишалося виплатити 2,2 із початкових 5 мільярдів доларів, схвалених у 2020 році.