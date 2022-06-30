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Відновили зв'язок та інтернет у деяких населених пунктах Чернігівщини, Одещини і Донеччини, - Держспецзвʼязку

Через перебої з електропостачанням можуть бути недоступні послуги Укртелекому в місті Оріхів у Запорізькій області.

Відновили зв'язок та інтернет у деяких населених пунктах Чернігівщини, Одещини і Донеччини, - Держспецзвʼязку

Ремонтні бригади Укртелекому відновили надання послуг у деяких населених пунктах Чернігівської та Одеської областей

Про це повідомили в Держспецзвʼязку.

Вдалося також відновити зв’язок та інтернет у Торецьку, що в Донецькій області. Тут були перебої в роботі через аварії на електромережі.

Через перебої з електропостачанням можуть бути недоступні послуги Укртелекому в місті Оріхів Запорізької області.

Нагадаємо, раніше окупанти поширили фейк про відключення українських операторів у Запорізькій області "за рішенням РНБО".

Загалом через злочинні дії російських окупаційних військ було пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури.

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