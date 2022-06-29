Україна отримала 1,3 млрд доларів допомоги від США, - Шмигаль

Допомога була надана в рамках ширшого пакета фінансування держбюджету.

Уряд США надав Україні допомогу в розмірі 1,3 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд”, - повідомив Шмигаль.

Він також подякував за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ.

Нагадаємо, Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволить використовувати золотовалютні резерви РФ для виплати компенсацій постраждалим від війни. Країни-партнери зможуть його підписати і запустити процедуру конфіскації російських активів.